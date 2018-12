Nokia 8.1 – uzlabota flagmaņu lietošanas pieredze

Nokia 8.1 nāk ar Android 9 Pie, kas ietver ar AI funkciju, padarot ierīci gudrāku un ātrāku, vienlaikus pielāgojoties viedtālruņa lietotāja paradumiem, lai ar laiku telefons darbotos arvien efektīvāk. Adaptīvā akumulatora funkcija ierobežo akumulatora patēriņu no lietotnēm, kuras netiek bieži izmantotas, kā arī lietotņu rīcība (App Actions) prognozē, kas būs lietotāja pirmās darbības aktivizējot ekrānu, lai ātrāk nokļūtu pie nepieciešamā. Šīs iespējas vēl vairāk racionalizē ierīces funkcijas un kopējo Android darbību. Nokia 8.1 apvieno arī Google Assistant ar Dual-Sight iespējām, ļaujot lietotājam pieprasīt #Bothie attēlu un videoklipu uzņemšanu, vai pat pavēlēt pārslēgties uz tiešsaisti YouTube, ērtai un nepārtrauktai lietotāja pieredzei.

Nokia 8.1 saņems trīs gadu ikmēneša drošības ielāpus un divus galvenos OS atjauninājumus, kā tas ir garantēts Android One programmā. Turklāt Google Play™ skenē vairāk nekā 50 miljardus lietotņu dienā, lai tālrunis būtu drošs pret ļaunprātīgu programmatūru, tādējādi padarot Nokia 8.1 par visdrošāko viedtālruni šajā tirgū. Tajā ir arī ērta piekļuve noderīgiem novatoriskiem pakalpojumiem, tostarp Google palīgu (Google Assistant), kas palīdz ikdienas darbu veikšanā, kā arī Google fotogrāfijas (Google Photos) ar bezmaksas neierobežotu augstas kvalitātes fotoattēlu krātuvi. Nokia 8.1 ir daļa no Android Enterprise Recommended programmas, kas nozīmē, ka Google to iesaka kā labāko profesionāļu izvēli.