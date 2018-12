Valters: “Pirmā reize, kad ļauju kādai meitenei būt ar mani uz skatuves koncerta laikā!” /mana krustēva Sudrabkāzu ballē spēlējot/ Jancīts precizēja: “Mani pirmo reizi dzīvē kāds uzlūdza uz “Balto deju” jeb “meitenes uzlūdz” :) ..ja mans draugs ir uz skatuves - uzlūdzu!

A post shared by Tīnīte/ Kikii (@kr_tiine) on Oct 21, 2018 at 4:52am PDT