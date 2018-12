PTAC 2017. gada pētījums liecina, ka 54% Latvijas iedzīvotāju budžetu plāno mēneša ietvaros, 12% dzīvo no dienas dienā. 48% nav uzkrājumu, 34% dzīvo no algas līdz algai, 17% uzkrājumu pietiktu vienam mēnesim. Tikmēr kreditēšanas apjomi nebanku sektrorā pieaug. Nebanku kredītdevēju pārvaldītais kopējais kredītportfelis sasniedz ap 656 miljonu eiro.

Kompānijas pirmajā pusgadā patērētājiem no jauna izsniedza kredītus vairāk nekā 309 miljonu eiro apmērā, kas ir par 28 miljoniem eiro vairāk nekā 2017. gada pirmajā pusgadā. No jauna izsniegtajos kredītos turpina dominēt distances jeb ātrie kredīti ar aptuveni 126 miljoniem eiro, un tā ir gandrīz puse no visas no jauna izsniegto kredītu kopsummas, kam seko līzings un ar transportlīdzekli vai citu objektu nodrošinātie kredīti - 94,36 miljoni eiro.