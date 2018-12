Iedzīvotāji neizpratnē - kāpēc netika rīkota publiska apspriešana par Skanstes tramvaja izbūvi?

Rīgas domes deputāts Olafs Pulks (V) interesējās par to, kā īsti nākotnē tiks regulēta satiksme, jo, ja automašīnām būs atļauts pārvietoties pa tramvaja sliedēm, tramvaji ieslīgs nebeidzamos sastrēgumos tāpat kā privātie auto. Uz to Bidzāns atbildēja, sakot, ka, galvenokārt, sastrēgumus vakaros un no rītiem radot tas, ka Miera ielas krustojumā ir atļauts kreisais pagrieziens. "Izbūvējot tramvaju šie manevri vairāk nebūs, tādēļ arī sastrēgumiem vairs nevajadzētu būt," sacīja projektētājs.