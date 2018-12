“Vecie darbinieki” pauda dziļu sašutumu par Eglīša amorālo uzvedību, uzsverot, ka viņiem ir īpaši dārgs katra čekista gods un labā slava. “Mūsu nesamierināmībai ir jāpieaug, un tā pieaug attiecībā uz tiem amorālas uzvedības un noziedzīgiem gājieniem, kas nāk no čekista ar sirmu galvu, ar ģenerāļa uzplečiem un ministra pakāpi,” tika teikts vienā no vēstulēm.

1950. gada beigās Eglīti atbrīvoja no ministra amata, kā atlaišanas iemeslu minot “intīmu sakaru ar citu sievieti un nepartejisku izturēšanos pret ģimeni”. Taču ar to sāga nebeidzās - Eglītis aizgāja no ģimenes, kā rezultātā viņa sieva mēģināja izdarīt pašnāvību. Centrālā komiteja turpināja saņemt anonīmas vēstules, kuru autori pieprasīja Eglīti izslēgt no partijas.