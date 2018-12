Diena vēsturē: Holokausta arhitektam Ādolfam Eihmanim piespriež nāvessodu

1942. gada janvārī Eihmanis tikās ar nacistu līderiem, lai plānotu “ebreju jautājuma galējo risinājumu”, kā to nodēvēja Hermanis Gērings. Nacisti nolēma iznīcināt Eiropas ebreju populāciju, un Eihmana uzdevums bija no visas Eiropas transportēt miljoniem ebreju uz nāves nometnēm, kur tie tika, vai nu nogalināti gāzes kambaros vai nostrādināti līdz nāvei. Viņš savu uzdevumu veica ārkārtīgi efektīvi, kā rezultātā līdz Otrā pasaules kara beigām nāves nometnēs tika iznīcināti trīs līdz četri miljoni ebreju. Vēl divi miljoni tika nogalināti citās vietās.

1957. gadā kāds vācietis informēja Izraēlu, ka Eihmanis atrodas Argentīnā, uz kurieni nekavējoties tika nosūtīti Izraēlas aģenti. 1960. gadā tika noskaidrots, ka Eihmanis ar Rikardo Klementa vārdu dzīvo Buenosairesā. Tā paša gada maijā Argentīna svinēja 150. gadadienu kopš revolūcijas pret Spāniju, tāpēc uz svētkiem devās daudzi tūristi no visas Eiropas. Izraēlas izlūkdienests “Mossad” izmantoja šos svētkus, lai valstī iedabūtu vēl vairāk aģentu. Apzinoties, ka Argentīna varētu neizdot Eihmani Izraēlai, aģenti nolēma viņu izvest no valsts nelegāli. 11. maijā Eihmanis tika pārtverts un nolaupīts ceļā no autobusa pieturas uz savām mājām. Ņemot vērā, ka Eihmaņa ģimene apzvanīja vietējās slimnīcas, bet neziņoja policijai, Argentīnas varas iestādes neko par notiekošo nenojauta. 20. maijā Eihmanis tika sazāļots un pārģērbts par Izraēlas lidostas darbinieku, kurš cietis no galvas traumas, un slepeni nogādāts Izraēlā.