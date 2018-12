Nelegālais cigarešu tirgus Latvijā sasniedzis līdz šim zemāko līmeni

"Nielsen" veiktajā pētījumā secināts, ka visvairāk kontrabandas cigaretes ieplūst no trešajām valstīm. Arvien turpina pieaugt no Baltkrievijas nelegāli ievesto cigarešu apjoms, kas patlaban ir sasniedzis jau 70,3%. Baltkrievijas Grodņas Tabakas fabrikas ražotās cigarešu markas - "Premier", "NZ", "Fest" un citas veido vairāk nekā pusi jeb 61,4% no visām nelegāli ievestajām cigaretēm. Nelegālās cigaretes tiek ievestas arī no Ukrainas (5,6%), Krievijas (5,5%) un citām valstīm, piemēram, Kirgizstānas, Tadžikistānas, Armēnijas.