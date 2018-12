Apgāžot mītus par LPSR VDK aģentūras kartotēku

Aplūkojot pieejamo LPSR VDK aģentūras alfabētisko un statistisko kartotēku, jāizvairās no absolūtas kvantitatīvas analīzes vairāku iemeslu dēļ, no kuriem būtiskākie ir kartotēkas nepilnīgums un aģentu darba un personas lietu žurnālu nepilnīgums. Līdz ar to, ja, aplūkojot kartotēku, minēts skaits vai īpatsvars, tad šie skaitļi nav galīgi un noteikti jāprecizē turpmākās izpētes gaitā. Viens no iemesliem ir arī tas, ka vienai un tai pašai fiziskai personai kartītes var būt vairākas. Tomēr varam apskatīt dažas tendences un kliedēt kādus sabiedrībā populārus mītus.