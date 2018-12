"Čekas maisos" arī līdz šim neizskanējuši politiķu vārdi

Daži no politiķiem uzsver, ka nav apzināti sadarbojušies ar VDK, un to viņi ir pierādījuši tiesā, kas atbilstoši likumam vienīgā var konstatēt sadarbības ar "čeku" faktu. Savukārt citiem viņu vārda parādīšanās "maisos" esot pārsteigums.

Šodien publiskotajos dokumentos atrodams Saeimas deputāta Igora Pimenova (S) vārds, taču par viņa iespējamo sadarbību ar "čeku" līdz šim netika publiski ziņots. Pimenovs it kā savervēts 1978. gadā un darbojies ar segvārdu "Krivičevs". Pimenovs aģentūrai LETA uzsvēra, ka tiesā ir pierādījis, ka viņš nav apzināti sadarbojies ar VDK un nebija VDK informators.

"Maisos" atrodama arī bijušā Saeimas deputāta un Atmodas laika līdera Romualda Ražuka (V) vārds. Ražuks iekļauts kategorijā "kandidāts uz savervēšanu" un savervēšanas gads tādējādi nav minēts. Bijušais politiķis aģentūrai LETA teica, ka nav sadarbojies ar VDK, līdz ar to Ražukam viņa vārda parādīšanās tā sauktajos "čekas maisos" esot liels pārsteigums. Ražuks apgalvoja, ka viņam nav bijuši nekādi kontakti ar VDK un viņam neesot pat nojausmas, kāpēc viņa vārds tajos parādījies.

"Čekas maisu" kategorijā "aģents" atrodams arī diriģenta, bijušā Saeimas deputāta Arvīda Platpera vārds. Saskaņā ar kartiņā rakstīto, Platpers savervēts 1981. gadā, un viņam piedēvēts segvārds "Verdi". Uz jautājumu, kā viņa vārds varētu būt nonācis VDK aģentu sarakstā, Platpers aģentūrai LETA atbildēja, ka Rīgas Rajona tiesa 2005. gadā, vērtējot viņa iespējamo saistību ar VDK, secinājusi, ka viņš ar šo iestādi nav sadarbojies. "Man bija braucieni uz ārzemēm no 1981. gada. Kādam bija liela interese par to, kas notiek ārzemēs. Biju uz ASV, Japānu. Tas [Platpera vārds kartiņā] bija saistīts ar to," sacīja diriģents.