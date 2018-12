Horoskopi 2019. gadam: Strēlnieks

Strēlnieks: Varbūt pienācis īstais brīdis, lai kaut ko mainītu savā dzīvē. Nemeklē sarežģītus ceļus, sāc ar to, kas tev patīk, interesē, pievērsies kādam hobijam un noteikti attīsti sevi filozofiskā virzienā. Reizēm finansiālais faktors var radīt problēmas, tomēr arī ar to tu tiksi galā. Ja nepieciešama darba maiņa, dari to, ja trūkst vajadzīgo zināšanu - mācies! Tev nepatiks, ja kāds uzspiež viedokli, tomēr tai pašā laikā, ja izdotos satikt savu garīgo skolotāju, cilvēku, kas kļūtu par autoritāti, tu daudz ko iegūtu. Decembrī sajutīsi spēku pieplūdumu, varbūt vēlēsies ceļot vai ar vērienu nosvinēt savu dzimšanas dienu.