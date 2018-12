Kā vislabāk iemūžināt skaistākos svētku mirkļus ar viedtālruni?

Otrkārt, atkarībā no konkrētā ēdiena, jānovērtē labākais fotografēšanas leņķis. Piemēram, kūkas nevajadzētu fotografēt no augšas, jo tad attēls būs plakans un pat pasaulē gardākā kūka izskatīsies “negaršīga”, tādēļ vislabāk tās fotografēt no sāna. Turpretim zupas un pastas jāfotografē no augšas.