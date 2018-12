Ziemassvētku koncerts "Ar mīlestību sirdī"!

Kaspars Markševics par svētkiem: “Ziemassvētki ir laiks, kad viss šķiet paliek daudz trauslāks un maģiskāks. Man šis ir ģimenes laiks, jo pasaulē starp Ziemassvētkiem un Jaunā gada svinībām dzima mana pirmā meita Paula. Ja runājam par manis un Jenny May Ziemassvētku koncertiem dievnamos, tad vēlos teikt tikai vienu – ir jāatnāk, lai sajustu to maģiskumu, ko piešķir dievnams tad, kad to pieskandina mūzika!”