TVNET Ziemassvētku akcijai «Sagādā prieku» tika atsūtītas 30 bērnu ar īpašām vajadzībām vecumā no 7 līdz 16 gadiem vēstules Ziemassvētku vecītim. Arī ķipari no daudzbērnu mazturīgām ģimenēm - vecumā no 1 līdz 15 gadiem ļoti cer iegūt sen kāroto lietu.