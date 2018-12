Mēbeļu ražotājs izsludina miniatūru korķu krēslu darināšanas konkursu

Mēbeļu ražotāja “Design Within Reach” izsludinātajā konkursā miniatūru izgatavotājus izaicina radīt modernā dizaina krēslus, kas veidoti no šampanieša etiķetes, korķa folijas, metāla stieples un korķa. Krēslu izgatavošanai drīkst izmantot ne vairāk kā divu šampanieša pudeļu aizdares izejmateriālus. Trīs labākie darbi konkursā saņems 1500, 750 un 500 dolāru vērtas dāvanu kartes no “Design Within Reach” mēbeļu veikala.