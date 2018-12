Vairāk nekā trešā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata kredītu ņemšanu par principiāli nepareizu

Par to, ka Latvijas iedzīvotāju paustā nostāja nav tikai vispārīga, liecina respondentu nodomi - Latvijā no visām trim valstīm ir vismazāk cilvēku, kas tuvāko divu gadu laikā plāno ņemt kredītu. Proti, Latvijā tādu iespēju apsver 39% aptaujāto, Lietuvā 56%, bet Igaunijā - 42%.

Latvijas iedzīvotāji arī retāk nekā pārējās Baltijas valstīs noskaņoti aizņemties līdzekļus nekustamā īpašuma iegādei. No tiem aptaujātajiem, kas gatavojas ņemt kredītu jau nākamā gada laikā, Latvijā to šim nolūkam to plāno izmantot tikai 16%, kamēr Igaunijā - piektā daļa un Lietuvā - trešā daļa respondentu. Latvijā toties trešā daļa respondentu vēlas pirkt ilglaicīgas lietošanas preces, bet 24% - aizņemies auto iegādei vai tā remontam.