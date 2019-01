Pēc "Apple" paziņojuma investoriem kritušies ASV un Eiropas biržu indeksi

Investoru noskaņojumu ASV pasliktināja arī "Institute for Supply Management" dati, ka ASV rūpnieciskā aktivitāte ir divu gadu zemākajā līmenī.

"Daudz no tā attiecas tieši uz "Apple" (..) Tomēr šis brīdinājums arī daudz pasaka par to, kas notiek plašākajā globālajā ekonomikā, konkrēti Ķīnā," viņš piebilda.

"Fakts, ka "Apple" – viena no lielākajām kompānijām pasaulē – pazemina [peļņas] prognozi, nozīmē, ka to pazeminās arī citas kompānijas," sacīja "50 Park Investments" analītiķis Adams Sarhans.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1344 līdz 1,1394 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2607 līdz 1,2637 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,88 līdz 107,63 jenām par dolāru.