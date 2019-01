"Padomju laikos likās, ka braucieni un tikšanās ar Latvijā dzīvojošajiem radiniekiem būs vienmēr. Kādreiz es par studenta stipendiju pirku lidmašīnas biļeti no Omskas un lidoju pie radiem. Ciema padomē paņēmi izziņu un viss. Tagad – pase, vīza, atļaujas" - portāls TVNET turpina rakstu sēriju par Transsibīrijas maģistrāli un Sibīrijas latviešiem , kuru senču liktenis tos izmētājis pa visu Sibīriju.

Ja no miljonu pilsētas Omskas tiek nobraukti 300 kilometri pa ceļu, kas vietām atgādina veļas dēli , var nokļūt Tarā.

"Kas gan tu par latvieti, ja neesi redzējis Irtišu," mēs dzirdēsim, dodoties prom no saviem sarunu biedriem.

Tara ir zema, varētu par teikt, divstāvu pilsēta. Šeit mēs ieradāmies ar mikroautobusu no Omskas. Neliela autoosta ar miniatūru uzgaidāmo telpu, kurā ir vien daži soliņi un kiosks, kurā pārdod visādus niekus – ķīniešu atslēgu piekariņus, lētas matu krāsas un plastmasas ziepju traukus.

"Neskatoties uz to, ka šeit dzīvojošie latvieši ir nevis izsūtītie, bet brīvprātīgie, kas no cara saņēma naudu par jaunu zemju apgūšanu, mūsu senči pret krieviem vienalga izturējās ar zināmu piesardzību. Tieši tāpēc tajos laikos tika slēgtas daudzas jauktās laulības starp latviešiem, igauņiem, vāciešiem un poļiem," skaidro Lobanova.

Lidija Bluma (Bobrovkas ciemā dzīvojošās "Sibīrijas latviešu mammas" Olgas Vakengutas meita) no Baltijas centrā stāsta: "Kolektīvi no Latvijas atdeva mums tautastērpus. Lūk, es to uzvelku, eju uz skolu pie bērniem un jautāju – uzminiet, kāda man tautība? Un tad sākas visnegaidītākie pieņēmumi... Min, min, bet beigās prasa – pasakiet kaut ko latviski."