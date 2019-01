Kad patīkamais aromāts apdraud veselību jeb aromātisko sveču posts

Kad pirms tūkstošiem gadu tika radītas pirmās sveces, tajās izmantoja dzīvnieku taukus, augu eļļas un kukaiņus, taču mūsdienās sveču materiālu daudzveidība ir krietni pieaugusi. Šodien sveces ražo no sojas, bišu vaska, tomēr visbiežāk tās ražo no parafīna.

Lieliska alternatīva parafīna svecēm ir bišu un sojas vaska sveces, kas nerada kaitīgus tvaikus. Iegādājoties sveces, lūko, lai tās būtu ražotas no 100% dabiskiem materiāliem, kam nav pievienotas sintētiskas krāsvielas un smaržvielas.

Izvairies no aromātiskajām svecēm

Lai gan sveces ir dekoratīvas un ar to palīdzību ir iespējams radīt intīmu apgaismojumu, aromātiskās var izraisīt nevēlamu efektu, it īpaši, ja kāds no viesiem ir alerģisks vai jutīgs pret smaržām. Turklāt, ja tās ir vakariņas sveču gaismā, sveču smarža var apmulsināt degunu – oža nespēs uztvert pasniegto ēdienu, kas beigu beigās neļaus pilnībā izbaudīt maltīti.