Veselības pakalpojumu dalīšanas atlikšana varētu izmaksāt līdz diviem miljoniem eiro

Pirms lēmuma pieņemšanas veselības ministrijas padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa vērsa uzmanību, ka nav pārliecības, ka februārī, sākot izmantot sistēmu, neradīsies problēmas ar informāciju kādā no 26 datu bāzēm, ar kurām sistēma ir jāsavieto. Par šīm datu bāzēm atbildīgas ir citas valsts institūcijas un, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, nevar garantēt, ka šajās datu bāzēs visa informācija būs atbilstošā kvalitātē, skaidroja Āboliņa.

Komisijā atbalstītais priekšlikums paredz jaunās kārtības darbību atlikt līdz 1.jūlijam, taču komisijas priekšsēdētājs Andris Skride (AP) žurnālistiem skaidroja, ka rosinās vēl precizēt atlikšanas datumu, nosakot to līdz 1.jūnijam. Komisijai vēl būs jābalso par attiecīgu likuma grozījumu redakciju virzīšanu skatīšanai Saeimā.

Kā ziņots, no šā gada Latvijā bija jāsāk darboties veselības aprūpes finansēšanas modelim, kas balstās uz valsts veselības apdrošināšanu un paredz divus atšķirīgu līmeņu pakalpojumu grozus pacientiem, kas veic šos apdrošināšanas maksājumus, un tiem, kas tos neveic.

Tomēr sistēma IT problēmu dēļ darbu nav sākusi un visi iedzīvotāji joprojām saņem vienādus pakalpojumus. Veselības ministre Anda Čakša (ZZS) iepriekš norādījusi, ka jauno kārtību varētu pielietot no februāra pēc IT problēmu novēršanas.