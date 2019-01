Lietu internets ir tagadne: no viedspoguļa līdz gudrajai pilsētai

Dažas no pieejamajām šāda tipa spoguļierīcēm iespējams vadīt ar balsi, citās iestrādātas kameras, kas skenē sejas ādu un analizē tās stāvokli.

Apģērbs, kas ievāc informāciju par valkātāja kustībām un veselības stāvokli un dod padomus? Tādu jau pašlaik var nopirkt internetā un nēsāt, izmantojot to kopā ar lietotnēm tālrunī.

Arī medicīnas nākotne ir saistīta ar lietu internetu. Jau šobrīd iespējams nopirkt aproces, kuras fiksē informāciju par veselības stāvokli. To apkopotās ziņas lieti noder ārstiem, bet nākotnē veselības aprūpe varētu kļūt aizvien digitālāka.

Viens no jaunākajiem sasniegumiem pasaulē ir glikozes mērītājs, kas pārbauda glikozes līmeni pacienta asinīs, nolasot to no sensora, kas nēsājams uz rokas. Šī ierīce pirmā tipa cukura diabēta pacientiem ļauj visu laiku sekot savam veselības stāvoklim un veikt injekcijas tikai tad, kad tas nepieciešams. Lietu internets jau tiek izmantots arī ārstniecības iestādēs. Piemēram, „Philips” izstrādātais risinājums „e-Alert” reālā laikā uzrauga slimnīcās darbojošos tehniku un dzīvības uzturēšanas aparatūru un laikus pamana iespējamos bojājumus.