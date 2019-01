Klimata pārmaiņu dēļ sadārdzināsies miljoniem cilvēku iecienīts rīta rituāls

Kafijas pupiņu audzētājs Masumi Kondo pirms četrdesmit gadiem sāka audzēt kafijas pupiņas netālu no Sanpaulu Brazīlijā. Tagad, lai nodrošinātu nepieciešamos augšanas apstākļus, kafijas pupiņu plantācijā darbojas gaisa kondicionētāji, jo gaiss ir kļuvis pārāk karsts.

Arabikas pupiņas, kas ir pasaulē populārākā kafijas dzērienu sastāvdaļa, aug reģionos ar izteikti mitrām un sausām sezonām. To audzēšanai nepieciešama pastāvīga gaisa temperatūra no 15 līdz 24 grādiem. Ja pupiņas aug pārāk karstās vietās, ievērojami krītas to kvalitāte.