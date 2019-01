"Sputņik" dezinformācijas tīkls no Tadžikistānas līdz Latvijai. Kremļa propaganda tavā "Facebook" lentē

No pirmā acu uzmetiena konti nešķiet saistīti ar Krieviju - tie popularizēja tūrismu Latvijā, publicēja ierakstus par ēdienu un pauda atbalstu autoritāriem prezidentiem. Tomēr šo darbību mērķis bija necaurspīdīgā veidā palielināt Kremļa propagandas kanāla auditoriju.

Daži konti nebija veiksmīgi, kamēr citi ieguva desmitiem tūkstošus sekotāju, izpētījusi amerikāņu domnīca "Atlantic Council" digitālo pētījumu aģentūra "Digital Forensic Research Lab". Cita starpā kontos tika propagandēta Kremļa pozīcija, piemēram, pret NATO. Tādā veidā Krievijas propaganda sasniedza lielu skaitu postpadomju telpā dzīvojošo cilvēku, kuri to nemaz nenojauta.

"Facebook" lapas darbojās kā "pastiprinātāji" diviem galvenajiem "Rossija Segodņa" atzariem - "Sputņik" un video platformai TOK. Daži konti tikai pārpublicēja "Sputņik" un TOK saturu, kamēr citi to "atšķaidīja" ar attēliem, "mēmēm" un saturu no citiem avotiem. Tas palīdzēja Kremļa aģentūras ģenerētajam saturam sasniegt dažādas interešu grupas.

Salīdzinājumam - "Sputņik" oficiālajiem kontiem iepriekš uzskaitītajās valstīs kopumā ir nepilni 500 000 sekotāju. Atšķirībā no tradicionālajiem medijiem Kremļa aģentūrai nav obligāti jāaudzē savs oficiālais sekotāju skaits - ja tās viedoklis sasniedz dzirdīgas ausis, tad vienalga, no kāda vārda tas publicēts.

"Digital Forensic Research Lab" maldinošos "Facebook" kontus sāka pētīt pagājušā gada novembrī, neatkarīgi no paša sociālā tīkla veiktās izmeklēšanas. Nevienā no Latvijas auditorijai paredzētajām lapām nebija norāžu par to saistību ar "Sputņik".