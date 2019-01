"Food Union" šogad attīstībā plāno ieguldīt 9,1 miljonu eiro

Viņš teica, ka pērn kopējais "Food Union" investīciju apjoms veidoja 5,52 miljonus eiro, no kurām lielākā daļa ir ieguldītas svaigo piena produktu izcilības centra izveidē. Savukārt 2019.gadā kopumā plānotas investīcijas 9,1 miljona eiro apmērā, tostarp stratēģiskās attīstības projektos un infrastruktūras sakārtošanā. Daļa šim gadam paredzēto investīciju - apmēram 5-6 miljoni eiro - ir paredzētas svaigo piena produktu izcilības centra otrajam posmam, bet vairāk nekā miljonu eiro plānots ieguldīt saldējuma ražošanā.

Staņēvičs sacīja, ka "Food Union" ražotni arī turpmākajos gados plānots saglabāt Bauskas ielā, Rīgā nevis pārcelt citviet. To apliecina arī "Food Union" jaunā un ar modernām iekārtām aprīkotā ražošanas ceha būvniecība šajā vietā. Tā būvniecības darbi norit saskaņā ar plānu, - uzstādīta jauna "Lakto" līnija, un jaunas zīmola "Kārums" batoniņu līnijas. "Darbi turpināsies līdz 2019.gada beigām. Faktiski 2020.gadā visa Valmieras ielas rūpnīca būs pārcelta uz Bauskas ielu," viņš teica.

Viņš pauda pārliecību, ka patērētājus ir jāturpina pārsteigt, piedāvājot jaunus produktus. "Tādu saldējumu kā dubultās šokolādes "Ekselence" pārdošanas apjomi Latvijā nav lieli, piemēram, salīdzinājumā ar to pašu "Polu", bet šādu produktu radīšana ir ļoti svarīga, tostarp saistībā ar eksporta tirgiem. Ja līdz šim "Ekselences" līnija nebija sevišķi noslogota, tad šajā gadā tā solās būt aktīvi noslogota, jo gan norvēģi, gan rumāņi ir pieprasījuši lielus apjomus," viņš teica.

Komentējot to, kāds šis gads nozarei būs kopumā, viņš pauda cerību, ka tas būs "gluds un bez satricinājumiem". Staņēvičs atturējās prognozēt piena iepirkuma cenu tendences šogad.

"Food Union" ietilpst "Rīgas piensaimnieks", kā arī "Rīgas piena kombināts", "Valmieras piens", saldējuma ražotājs "Premia" Igaunijā, uzņēmumi "Premier Is" un "Hjem Is" Dānijā, "Isbjrn Is" Norvēģijā, "Alpin57Lux" Rumānijā, "Ingman Ice Cream" Baltkrievijā. Koncerna lielākais akcionārs ir Krievijas uzņēmējs Andrejs Beshmeļņickis.