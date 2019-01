Četri mazāk zināmi stāsti par Otro pasaules karu

Par notikumiem, kas saistās ar ASV darbībām Otrajā pasaules karā, vēsta arī dokumentālais seriāls “Nacistu megastruktūras: Amerikas karš”, kas “National Geographic” skatāms no sestdienas, 19. janvāra.

1938.gadā vācu zinātnieks Gerhards Šrēders nodarbojās ar lētāka pesticīda meklējumiem, kas ļautu pasargāt laukus no grauzējiem. Sajaucot fosforu un cianīdu, viņš ieguva vielu, kas bija pārāk toksiska izmantošanai lauksaimniecībā. Īsi pēc tam zāļu lielražotājs “I.G. Farben” informēja armijas vadību par vēl vienu atklājumu – indīgu šķidrumu, ko vēlāk nodēvēja par “Tabun”. Šrēders turpināja pētījumus, līdz izveidoja vēl ko toksiskāku – zarīnu. Tā nosaukums “sarin” cēlies no četriem zinātnieku vārdiem, kas to izstrādāja.