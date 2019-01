"Instagram" influenceri saskaras ar milzīgu naudas summu izspiešanu; tiek algoti hakeri

"Business Insider" norāda, ka sociālo tīklu zvaigznēm aktivitāte internetā ir galvenais viņu ienākumu avots. Tādēļ hakeru vidū “Instagram” un “Snapchat” “zvaigžņu” profili ir kārdinoša ēsma, un tie arvien regulārāk tiek uzlauzti. Turklāt, hakeri par piekļuves atdošanu no influenceriem pieprasa arī lielu izpirkuma maksu, kas reizēm mērāma pat vairākos desmitos tūkstošu dolāru.

Daudzi hakeri piekļūst influenceru profiliem, sūtot epastus to kompāniju vārdā, ar kurām interneta slavenības ir noslēgušas līgumus. Epastos ir saite uz pikšķerēšanas rīku, kas ļauj iegūt pieeju “Instagram” kontam, respektīvi, epasta adrese un parole. Pēc tam hakeri nomaina profiliem paroli un pieprasa izpirkuma maksu.

“Instagram” reakcija uz to ir bijusi ļoti lēna. Tādēļ daudzi lietotāji vēršas pie “trešo pušu sociālo mediju ekspertiem” un “baltajiem hakeriem”, kas par attiecīgu samaksu veic profilu atgūšanu. Viens no šādiem ekspertiem anonīmi norādīja, ka hakeriem ir zināmi dažādi triki, kā atgūt pieeju profilam. Viens no šādiem paņēmieniem ir uzlauzt paša ļaundara sociālo tīklu kontus un vienoties par influencera profila pieejas atdošanu.