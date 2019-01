Piecas lietas, kas nodarbināja interneta lietotājus 90.gados

Šīs nozares dzimšana ir ļoti interesants stāsts, ko caurvij liela nauda, iedomība un IT produktu radītāju unikālā spēja saredzēt jaunas iespējas tur, kur to nemaz nav. Tieši šādu vēsturisku ieskatu sniedz jaunā “National Geographic” dokumentālā drāma “Atklājumu sezona”, kas skatāma svētdienās.

Iezvanpieeja – šis vārds izsaka visu. Cilvēkiem, kas ir raduši izmantot jaudīgu platjoslas internetu, būs grūti saprast iezvanpieejas drāmu. Toreiz tīmeklim varēja pieslēgties, izmantojot fiksēto tālruni, turklāt sesijas laikā neviens cits to izmantot nevarēja. Ja kādam steidzami bija jāpiezvana, tad no interneta nācās atslēgties. Vēl pirms gadiem 15 liels solis uz priekšu šķita kontakts/sadalītājs, kas ļāva vienlaicīgi iezvanīties tīmeklī un runāt pa telefonu. Iezvanpieejas vidējais ātrums bija 56 kB. Šodien ikdienišķs interneta ātrums ir 60 MB, proti, aptuveni tūkstoš reižu ātrāks. Un, protams, samaksa – iezvanpieejas laikos bija jāmaksā par katru internetā pavadīto minūti, līdz ar to viegli varēja iedzīvoties lielos rēķinos par telefona izmantošanu.