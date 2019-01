Īpašiem cilvēkiem īpaši auto jeb, kāds bija labākais gads Rolls-Royce vēsturē

115 gadus pēc dibināšanas Rolls-Royce uzstādījuši kārtējo pārdošanas rekordu - vairāk nekā 50 pasaules valstīs 2018.gadā pārdoti 4107 automobiļi. Tāpat Rolls-Royce norāda, ka būtisks notikums pērn bijis zīmola pirmā SUV - Cullinan debija, kā arī piedzīvota neredzēta interese pēc automobiļu individualizēšanas iespējām. Tā ir viena no jomām, kurās Rolls-Royce faktiski nav līdzvērtīgu uzņēmumu; ja pircējs ir gatavs maksāt, var tikt izpildītas gandrīz visas viņa vēlmes, pat uzbūvēts unikāls auto, kā to demonstrē automobilis Rolls-Royce Sweptail par 11 miljoniem eiro.

Tā kā kompānija īpaši lepojas ar to, ka atšķirībā no citiem ražotājiem saviem pircējiem nepiedāvā formulāru, kurā lodziņos atķeksēt vēlamo no septiņām pieejamām virsbūves krāsām, piecām interjera versijām un vēlamās papildaprīkojuma pozīcijas, Rolls-Royce ir atlasījuši viņuprāt interesantākos pērn realizētos individuālos projektus. Tie apkopoti šajā fotostāstā.

Phantom ‘Whispered Muse’ (Pieklusinātā mūza)

Šis auto savā ziņā ir veltījums leģendārajai Spirit of Ecstasy figūriņai, kas rotā radiatora režģi. Tās interpretācija no zīda ievietot tā dēvētajā galerijā uz priekšējā paneļa iepretim pasažiera sēdeklim. Vienlaikus figūriņa motora pārsega galā pirmo reizi ir izgatavota no rozā zelta.

FOTO: Rolls-Royce

Automobilis čehoslovāku lidotājiem, kas karoja karaliskajos gaisa spēkos

Šis auto ir veltījums čehu un slovāku lidotājiem, kuri eskadriļās Nr.312 un Nr.313 Lielbritānijas karalisko gaisa spēku sastāvā piedalījās kaujā par Britāniju 2.Pasaules kara laikā. Šā iemesla dēļ Dawn kabrioletam ir pelēka virsbūve, kas saskan ar čehu un slovāku lidotāju izmantoto Spitfire lidmašīnu noformējumu. Interesants akcents salonā ir plāksnīte uz vadītāja durvīm, uz kuras lasāms eskadriļas Nr.313 moto: Jeden Jestráb Mnoho Vran Rozhání, un tas nozīmē Viens vanags patriec daudz vārnu. Uz pasažiera durvīm tikmēr līdzīgā veidā izvietots eskadriļas Nr.312 sauklis: Non Multi Sed Multa jeb Ne daudzus, bet daudz.

Phantom, kurā izmantots metāls, kas retāks par zeltu

Jaunākās paaudzes Phantom viena no individualizēšanas zonām ir galerija uz priekšējā paneļa. Šajā konkrētajā eksemplārā tās dekorēšanā izmantots rutēnijs, kas ir krietni vien retāk sastopams metāls nekā zelts. Salīdzinājumam: pasaulē gada laikā iegūst apmēram 20 tonnas rutēnija un 2500 tonnas zelta.

Black Badge modelis Silīcija ielejai

Šis Rolls-Royce Dawn Black Badge 2018.gadā tika piegādāts Google inženierijas viceprezidentam Bendžaminam Treinoram Slosam. Tāpat kā vairums citu viņa kolekcijas automobiļu, arī šis Rolls-Royce valkā dzeltenas un zilas krāsas kombināciju.

Phantom ar fuksijas ziedu krāsas akcentiem

Automobiļa īpašnieks ir amerikāņu multimiljonārs un auto kolekcionārs Maikls Fukss. Phantom ar unikālu pērļbaltu virsbūvi un salonu, kurā mijas fuksijas ziedu un arktiski baltā krāsa, ir viņa vienpadsmitais īpašais Rolls-Royce. Kopumā Fuksa kolekcijā ir 140 mašīnas un vairākās no tiem izmantoti fuksijas ziedu akcenti.

Veltījums oriģinālajam Silver Ghost

2018.gadā Rolls-Royce izlaida 35 Silver Ghost kolekcijas automobiļus. Tiem ir Spirit of Ecstasy no sudraba, ozolkoka apdares paneļi ar sudraba ielaidumiem un citas nianses, kādas bija Silver Ghost pagājušā gadsimta sākumā.

Adamas kolekcija

To veido 40 Wraith un 30 Dawn automobiļi, kuros atspoguļota jēdziena Adamas būtība. Tās nozīme ir nepakļaujams , neievainojams. Interesanti akcenti šajā auto ir no kosmiskajā aviācijā izmantojamas oglekļa šķiedras izgatavota Spirit of Ecstasy figūriņa, un priekšējā paneļa pulksteņa apdarē izmantoti melnie dimanti, kas audzēti laboratorijā.

Wraith Luminary kolekcija

Atverot durvis jebkuram no 55 šīs kolekcijas automobiļiem, varēs novērtēt ozolkoka apdares paneļus, ko no aizmugures izgaismo 176 LED lampiņas. Palūkojoties uz griestiem nepamanītas tikmēr nepaliks zvaigžņotas debesis, ko veido 1340 optiskās šķiedras pavedieni, ar kuriem pat tiek imitētas krītošās zvaigznes.

Dawn ar īpašu pārsegu aizmugurē

Izmantojot īpaši vieglu pārsegu no oglekļa šķiedras un alumīnija, var nosegt Dawn kabrioleta aizmugurējās sēdvietas, tā radot divvietīgu rodsteru. Piedevām pārsegi optimizē gaisa plūsmas un braukšana bez jumta ir krietni vien komfortablāka.

Cullinan saulrieta vērošanai

Rolls-Royce pirmo apvidnieku var apgādāt ar saulrieta vai jebkuras citas dabas parādības vērošanas platformu. Nospiežot attiecīgo pogu, no mašīnas bagāžas nodalījuma elektriski izbīdās divi sēdekļi ar ādas apdari un galdiņš.