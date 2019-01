Vietām Zemgalē un Vidzemē apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi

Braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apgrūtināti uz Ainažu šosejas, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Vangažiem, Rīgas apvedceļa posmā no Baltezera līdz Saulkalnei, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Pļaviņām, Jelgavas šosejas posmā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas šosejas posmā no Kalnciema līdz Apšupes krustojumam, kā arī uz Kokneses šosejas visa posma garumā.