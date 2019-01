Kā iztīrīt melno toksisko pelējumu un nepieļaut tā parādīšanos nākotnē

Pelējums savā ziņā ir visai bieža parādība, kas skar vecākas mājas – viens no biežāk novērotajiem pelējumu veidiem ir melnais jeb toksiskais pelējums. Tas parasti ir izteikti melnā vai pelēcīgā nokrāsā, taču dažkārt tam ir zaļgans tonis. Melnais pelējums mājoklī nonāk caur logiem, ventilācijas lūkām, durvīm, to var ienēsāt arī ar drēbēm, apaviem vai arī iegādājoties vecas mēbeles, kuras nāk no mājokļiem, kur ir bijis melnais pelējums. Gluži kā citiem pelējumiem, melnā pelējuma sēņu sporas nonāk gaisā un sāk vairoties un augt mitrās, vēsās un tumšās vietās – tās visbiežāk atrodas zem palodzēm, istabu stūros, uz sienām aiz mēbelēm, aiz tepiķiem, bet īpaši iecienītas telpas pelējumam ir pagrabi, saimniecības telpas un arī vannasistabas.