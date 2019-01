Ieteikumi tiem, kas jaunajā gadā apņēmušies “uzfrišināt” mājokli

Mūsdienās ir gana daudz profesijas, kas pieļauj strādāt no mājām. Tas nozīmē, ka dzīvesvieta pilda arī biroja funkcijas. Lai līdzcilvēkiem, pārrodoties mājās, nebūtu jājūtas kā darbā, vērtīgi būtu iekārtot savu īpašo darba vietu, izvēloties arī piemērotas mēbeles. Strādāšanai no mājām nevajadzētu būt viesistabas dīvāna pie televizora, jo tādā formātā darbs noteikti nebūs produktīvs. Apkārtējā vide traucēs pilnvērtīgi pildīt nepieciešamos uzdevumus. Tieši tāpat kā jebkurā ofisā, arī mājoklī jāiekārto ergonomiska darba zona, kur jāņem vērā galda un krēsla augstums, ērtums, kā arī darba vajadzībām nepieciešamo lietu sasniedzamība un novietojums. Lai darba vieta neizskatītos pēc izdevniecības, vēlams maksimāli atbrīvoties no papīra dokumentiem, pārejot uz tiešsaistes vidi.

Pārcelšanās no ierastās vides, kurā pavadīts pietiekami ilgs laiks un iegādātas dažnedažādas mantas, var būt visai sarežģīts process ne vien no emocionālā aspekta, bet arī fiziskā. Pirmais, ar ko vajadzētu sākt, ir kārtīga revīzija, kurā patiešām kritiski jāizvērtē sava gadu laikā iekrātā iedzīve. Laicīgi atbrīvojoties no liekām mantām, pakošanas, nešanas un izpakošanas process būs krietni vieglāks. Tāpat tiks atbrīvota vieta jaunajā dzīvesvietā nepieciešamajām lietām. Otrkārt, izvācoties no mājokļa, vajadzētu atstāt pēc iespējas neitrālāku vidi, kuru nevar personificēt ar jums vai jūsu interesēm. Droši vien arī jaunie dzīvesvietas saimnieki vēlēsies nākt ar savu auru. Treškārt, marķējiet sapakotās kastes, lai jaunajās mājās neradītu lieku haosu un izpakošanas process būtu vienkāršāks.