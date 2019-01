Atspēko sabiedrībā izplatītos mītus par bezkontakta maksājumiem

Ja jūsu makā ir vairāk nekā viena bezkontakta karte, ieteicams maksājot izņemt no maka to karti, ar kuru vēlaties norēķināties. Pietuvinot karšu maksāšanas iekārtai maku ar vairākām kartēm, nauda tiks noņemta tikai no vienas kartes, proti, no tās, kura pirmā būs reaģējusi uz karšu pieņemšanas iekārtas pieprasījumu.