TOP5 mobilās aplikācijas, kas ierobežo viedtālruņa lietošanu pie stūres

ASV Transporta departamenta eksperti aprēķinājuši, ka cilvēki, kuri lasa un raksta īsziņas pie automašīnas stūres, ceļu negadījumos iekļūst par 23% biežāk nekā citi autovadītāji. Neraugoties uz to, Latvijā vairāk nekā 70% autovadītāju ikdienā pie stūres lieto viedtālruņus, vienlaikus apzinoties, ka tas ir bīstami, liecina Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) aptaujas dati*.

“To var skaidrot ar pastiprināto cilvēku vēlmi pievērsties vairākām lietām vienlaicīgi ar mērķi ietaupīt laiku, kā arī pieaugošo viedtālruņu izmantošanu ikdienas vajadzībām. Tāpēc, pievienojoties CSDD satiksmes drošības kampaņai “Izkāp no telefona!”, vēlamies akcentēt atbildīgu mobilo ierīču lietošanu, jo neviens zvans, īsziņa vai ieraksts sociālajos tīklos nav tā vērts, lai riskētu ar savu dzīvību!” norāda D.Dembovskis.

Lai arī daudziem patīk risināt darba vai privātās lietas pa telefonu, braucot pie automašīnas stūres, M.Ābeltiņa uzsver, ka cilvēka fizioloģija veidota tā, ka viņš nespēj pilnvērtīgi pieslēgties vairākām lietām vienlaicīgi – agrāk vai vēlāk kādu no darbībām nākas izpildīt “autopilotā”. Šādos gadījumos tā visbiežāk ir auto vadīšana, jo cilvēka šķiet, ka telefona lietošana ir komplicētāka nodarbe, tāpēc uzmanība tiek primāri koncentrēta uz to.

“Mobilais telefons uztur nepārtrauktu informācijas plūsmu, radot vēlmi regulāri tajā ieskatīties, jo citādi šķiet, ka esam palaiduši garām ko būtisku. Tas notiek, arī esot pie stūres – smadzenes mums sūta signālus, ka ierīcē varētu būt vērtīga informācija, un mēs gluži kā “nozombēti” to pārbaudām. Taču ir svarīgi nodalīt, kad šāda rīcība kļūst dzīvībai bīstama! Tāpat, lai sevi disciplinētu, ir vērts atcerēties, ka intensīvas komunikācijas laikmetā, braukšana pie auto stūres ir labs iemesls, lai pabūtu tikai ar savām domām,” tā psihoterapeite.

Eksperti ir vienisprātis – efektīvākais veids, kā autovadītājam koncentrēties uz savu galveno uzdevumu, proti, transportlīdzekļa vadīšanu, ir pilnīga atteikšanās no viedtālruņa lietošanas braukšanas laikā. Piemēram, lai kārdinājums atbildēt uz zvaniem, īsziņām, e-pastiem vai komentēt draugu, radu, paziņu ierakstus sociālajos tīklos, mazāks, ierīci braukšanas laikā vēlams iestatīt klusuma vai tā dēvētajā “lidmašīnas” režīmā.

Situācijās, kad autovadītājam ir svarīgi būt sasniedzamam, BITES tehnoloģiju eksperts iesaka izmantot risinājumus, kas ļauj lietot mobilo telefonu, mazinot drošības riskus – brīvroku sistēmas, piemēram, “Jabra Drive” vai kādu no pasaulē populārākajām mobilajām aplikācijām, kuru daudzpusīgās funkcijas ļauj ērti un droši pārvaldīt mobilo telefonu, esot pie stūres. Piemēram, tās ļauj bloķēt ienākošos un izejošos zvanus, kā arī īsziņu rakstīšanas iespēju braukšanas laikā, atskaņo saņemtos teksta paziņojumus audio formātā, nodrošina iespēju aktivizēt iecienītākās aplikācijas ar balss komandu u.tml.

Šo mobilo aplikāciju novērtēs autovadītāji, kuri vēlas netraucēti nokļūt no punkta A līdz punktam B. To aktivizējot, viedtālrunis tiek automātiski iestatīts “klusuma” režīmā. Ir iespēja sagatavot automātisko atbildi, kas tiks nosūtīta uz visiem neatbildētajiem ienākošajiem zvaniem un īsziņām. Turklāt aplikācijas izstrādātāji ir padomājuši par ārkārtas situācijām. Proti, pēc tam, kad lietotājs ir saņēmis trīs ienākošos zvanus pēc kārtas no viena telefona numura, aplikācija tiek deaktivizēta.