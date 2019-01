"Facebook" maksājis jauniešiem par piekļuvi ļoti sensitīviem datiem

Sociālais tīkls “Facebook” apturējis shēmu, kas ļāvusi iegūt ļoti sensitīvus personu datus no brīvprātīgajiem, kuri par informācijas atklāšanu saņēmuši naudu. Medijs “TechCrunch” vēsta, ka 13-17 gadus veci jaunieši ļāvuši analizēt savu telefonu saturu, saņemot par to no “Facebook” 20 dolārus (17,50 eiro) mēnesī.