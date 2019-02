Īres dzīvokļu sarkanie karogi: kam pievērst uzmanību, apskatot potenciālo mājokli

Bieži vien pirmajā un, ļoti iespējams, vienīgajā dzīvokļa apskatē gadās izlaist tādu sīkumu kā ieskatīšanos skapīšos, tomēr tajos mēdz būt apslēpti dzīvokļa “trauksmes” signāli. Skapīšos var atrast kaitēkļu pēdas, piemēram, peļu vai žurku fekālijas, notecējumus, beigtus kukaiņus vai grauzumus. Ieraugot šādus skatus, sagatavojies turpmākai cīņai ar kaitēkļiem vai no dzīvokļa piedāvājuma pieklājīgi atsakies.

Līguma pārlasīšana ir viens no īrnieku pienākumiem, un tā pārskatīšana ir tikpat nozīmīgs notikums kā pats ievākšanās process. Pievērs uzmanību katram no līguma punktiem. Ja trokšņi un skaļa uzvedība ir traucēklis, apskati, vai līgumā ir iekļauti punkti par skaļuma ierobežojumiem. Varbūt traucēklis ir dzīvnieki? Pārbaudi, kādi ir līguma noteikumi attiecībā pret mājdzīvnieku turēšanu. Mēģini izanalizēt varbūtējos iemeslus, kas neļautu izjust pilnīgu komfortu dzīvokļu ēkā, un, jau lasot līgumu, centies izprast, vai to būs iespējams sasniegt.