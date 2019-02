Lūk, pirms devos iekšā Centrāltirgus pazemes tuneļos, es iztēlojos, ka tur ir akurāt tāds pats Mīnotaura labirints. Es cerēju, ka nokļūšu drūmos, tumšos pagrabos, kur par gaismekli var kalpot vien aizdegta lāpa; es cerēju, ka eju līkločos mētāsies skeleti, bariem vien skraidīs žurkas, brēkās sazin kādi spoki, no griestiem sūksies ūdens, bet pašā viducī gaidīs Mīnotaurs, Tirguszaurs vai vismaz kāds baisāka paskata bezpajumtnieks. Ziniet, nepaveicās – sasapņojos par daudz.

Tātad, nav tur nedz labirinta, nedz tumsas, nedz spoku. Pat žurku neesot kopš 1980. gada. Vienīgie kauli, kas tur ir, ir svaigas cūku ribiņas un zivju asakas. Lāpas vietā kalpo tūkstoš lampu, bet briesmoņu vietā – Centrāltirgus darbinieku armādas. Turklāt, kā zināja stāstīt tirgus mārketinga un komunikācijas daļas vadītājs Aleksandrs Šuņins, kurš man kalpoja Ariadnes dzijas kamola vietā, no šo pašu gaiteņu grīdas var kaut pusdienas ēst – tieši tik rūpīgi izslaucīta tā ir.

Bet nepārprotiet, no pareizās perspektīvas un konteksta šie pagrabi ir lieliski, praktiski un pat, ziniet, omulīgi.

Tātad, fizisku tirgus celtniecību sāka 1924. gada jūnijā, bet būvi pabeidza 1930. gada rudenī. Tieši par Centrāltirgus krusttēvu dēvētais Rīgas pilsētas valdes tirdzniecības daļas vadītājs Klāvs Lorencs izlēma, ka par tirgus celtnēm jāizmanto pamestie vācu armijas gaisa kuģu – cepelīnu – angāri. Tiesa, inženierijas apsvērumu dēļ beigās tika izmantotas angāru augšējās daļas, bet to pamats tika veidots no mūra un dzelzsbetona.

Zem angāriem izbūvēja plašas pagrabtelpas, kurās tad arī paviesojāmies mēs un varējām vērot, ka jau teju simts gadu tur norisinās aktīva lietu glabāšana un tirgotāju, un citu darbinieku rosība. Vispār mūsu gids Aleksandrs aizgaiņāja arī mītu par to, ka Centrāltirgus pagrabi būvēti tā, lai varētu kalpot kā bumbu patvertne uzbrukuma brīdī. Tās esot muļķības, jo pagrabiem allaž esot bijusi tikai ar tirdzniecību saistīta funkcija.

Kamēr Aleksandrs visu to vēlīgi stāstīja, mēs pārdesmit minūšu laikā bijām nogājuši vairāk nekā 300 metrus garo galveno eju un atradāmies pie izejas no pazemes. Tur stipri oda pēc zivīm, kā arī īsti nebija ko redzēt, tāpēc kāpām augšā, atvadījāmies no Aleksandra un devāmies projām. Prātā man lēnām gaisa iztēlotās Mīnotaura labirinta ejas, žurku ņudzekļi un kaulu kaudzes, kā vietā kārtējo reizi uzpeldēja renovāciju un revitalizāciju nestā “postaža” dažādās vēsturiskās Rīgas vietās, kas mijās ar plāniem svētdien iegriezties tirgū pēc svaigas cūkgaļas, laša gabala un pāris kilogramiem kartupeļu.