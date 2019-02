Eiropiešu dzīve pēc 30. marta pusnakts - ar ko jārēķinās?

“Ja vienošanās starp ES un Briseli tiks panākta, tad piezemēšanās nebūs tik sāpīga. Būs drošības spilvens, kas ļaus pārciest to izstāšanās brīdi. Muitā tiks dota iespēja vēl kādu brīdi pēc 2021. gada noslēgt iesāktos darījumus. Sāktās muitas procedūras būs iespējams noslēgt pēc ES muitas likumdošanas,” norāda Knoka.

Izmaiņas, ar ko jārēķinās ikvienam no mums

Uz nekomerciālajiem sūtījumiem spēkā būs vairāk ierobežojumi, kurus būs jāņem vērā gan tiem, kas no Lielbritānijas sūta paciņas uz Latviju, gan tiem, kas no Latvijas sūta uz Lielbritāniju.

Tomēr, sūtījuma vērtībai esot no 22-150 eiro, ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, bet precēm virs 150 eiro – klāt jāmaksā arī muitas nodoklis. Atbrīvojums no nodokļa netiek piemērots alkoholam un smaržām, tāpat jāatceras, ka interneta veikalos tabakas izstrādājumi ir aizliegti.

Kopumā secinot, laiks, kas tiks veltīts sūtījumu saņemšanai no Lielbritānijas, pieaugs. Tas gan ir atkarīgs no muitas un paša sūtījuma saņēmēja, cik ātri muitas nodeva tiks samaksāta. Muita sūtījumu nelaidīs cauri, kamēr netiks samaksāti nepieciešamie maksājumi. Pieredzējuši komersanti to spēj paveikt ātrāk.