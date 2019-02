Rīga - pilsēta, uz kuru visas labās idejas dodas nomirt

Pilsētvides uzlabošanas entuziasti jau gadiem lūdzas, lai satiksmes ātrumu visā pilsētā samazina līdz 30 km/h, tāpēc Rīgas dome neapstājās pie jau sasniegtā un pirms pāris dienām beidzot atvēlēja šai idejai Zemitāna tiltu. Tiesa, tilts ir tādās bedrēs, ka ātruma ierobežojuma ievērošanai neviens pats autovadītājs vēl nav bijis spiests piebremzēt. Domāju, ka ātruma ierobežojums bedru aizlāpīšanas vietā ir tikai pirmais solis, un nākamais būs Čaka ielas pārveidošana par gājēju ielu, jo, ja godīgi, pašam nav skaidrs, kā man izdevies ikdienā pa to braucot vairākus kvartālus tā arī ne reizi nepārsist nevienu riepu.

Galvaspilsētas ielu traģiskajam stāvoklim ir vēl viena gaišā puse – es beidzot sāku no sirds iemīlēt un izbaudīt vēsturisko bruģi. Ja iepriekš ielas, kas klātas ar pirms daudziem gadsimtiem no Zviedrijas atvestajiem atkritumiem, lietoju nelabprāt un uzskatīju, ka pārvietošanās pa tām ir pielīdzināma švīkas ievilkšanai uz automašīnas sāna ar atslēgu, tad tagad izmantoju tās kā lielisu iespēju izvairīties no divdesmit centimetrus dziļām izlūzuša asfalta bedrēm uz “normālajām” ielām. Tāpat, noteikti jānovērtē arī lielisko iespēju rūpīgāk izpētīt pilsētas daudzveidīgo arhitektūru, jo, braucot uz 15 km/h, tam atliek vairāk laika, nekā vajadzētu.