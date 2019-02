Par Meroni darījumiem ierosināti divi kriminālprocesi

Pirms 10 gadiem tiesa sāka skatīt krimināllietu, kurā Aivars Lembergs apsūdzēts aizliegtos darījumos. Apsūdzība uzskata, ka viņš izmantoja savu amatu un ietekmi, lai tiktu pie kukuļiem un daļām uzņēmumos. Mēra ienākumi un īpašumi bija jāslēpj, un to palīdzēja izdarīt advokāts no Šveices Rūdolfs Meroni. Viņš bija galvenais firmu tīkla pārzinātājs un kļuva arī par galveno liecinieku kriminālprocesā pret Lembergu. Prokuratūra uzticēja Meroni pārvaldīt arestētos īpašumus. Meroni 2007. gadā arestēto īpašumu vērtību lēsa 150 līdz 300 miljoniem dolāru.

Vai uz viņu attiecas kādi ierobežojumi vai noteikumi no valsts puses?

Attiecībā uz ierobežojumiem ir jāpaskaidro šādi, ka ar šo lēmumu ne tikai ir nodota manta, bet persona ir brīdināta par to, ka ir aizliegts rīkoties pretēji principam, kas varētu novest pie mantas izšķērdēšanas, samazināšanas un tamlīdzīgām darbībām.

Ventspils tranzītkarā viena no centrālajām cīņām notika uzņēmumā “Ventbunkers”. Kompānijai piederēja naftas terminālis un vērtīgas daļas citos uzņēmumos, tajā skaitā pastarpināti arī “Ventspils naftā”. Pēc Lemberga daļu aresta Meroni tur kontrolēja 43% akciju. Tad cits “Ventbunkera” akcionārs Oļegs Stepanovs zaudēja starptautiskā strīdā ar koncernu “Vitol”, viņa akcijas un līdz ar to kontrolpakete nonāca Meroni rokās, norāda raidījums.

Meroni ieguva arī pārējās akcijas, kam naudu ņēma no paša “Ventbunkera” koncerna līdzekļiem. 2015. gadā no “Ventspils naftas” akciju pārdošanas “Ventbunkers” nopelnīja 80 miljonus eiro. Gadu vēlāk “Ventbunkera” akcionāri Olafs Berķis, Igors Skoks un Genādijs Ševcovs ierindojās starp lielākajiem pelnītājiem. Tas radīja aizdomas, ka viņi savas daļas “Ventbunkerā” pārdevuši, pretī saņemot “Ventbunkera” naudu. To apstiprināja arī izmaiņas kompānijas vadībā. Šādu rīcību aizliedz likums. Par finanšu caurspīdīgumu pārliecināties nevar, jo iesaistītās firmas kopš tā laika obligātos finanšu pārskatus nav iesniegušas.