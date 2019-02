Piemērotākais kredīts Tev: kā izvēlēties un kur meklēt?

Latvijas iedzīvotāji aktīvi izmanto visus kredītu veidus, bet vispopulārākais ir ātrais kredīts – saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra statistiku , 2018. gada pirmajā pusgadā ātro kredītu īpatsvars bija 41%. Otrajā vietā ierindojas auto līzingi un citi kredīti uz transportlīdzekļiem ar 30% un trešajā – patēriņa kredīti, kas ieņem 20% no kopējo parādsaistību apjoma. Līdzīga aina bija vērojama arī iepriekšējos gados.

Ātrais kredīts ir ieguvis šādu nosaukumu divu iemeslu dēļ – pirmkārt, to var saņemt jau pieteikšanās dienā, aptuveni 10 - 15 minūšu laikā; otrkārt, ātrais kredīts ir jāatmaksā jau no nākamās algas, jo maksimālais aizdevuma termiņš pie visiem kreditoriem ir 30 dienas. Tas padara ātro aizdevumu par vienu no parocīgākajiem papildu naudas iegūšanas veidiem nestandarta situācijās.