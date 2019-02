Melu konveijers, neuzticami avoti un "troļļu" komentāri: kā atpazīt dezinformāciju internetā

"Melu konveijers"

Šīs tehnikas mērķis - nonivelēt patiesības statusu, nostādot to vienā līmenī ar viedokļiem, sēt nesaprašanos dažādu sabiedrības grupu starpā un samulsināt auditoriju, lai tā, neredzot vienu skaidru patiesību, pieslejas kādai no nepatiesajām teorijām.

Ietekmes tīkli

BBC monitorings pēdējo gadu laikā izmantojis rīkus, kas palīdz vizuālā veidā attēlot lielu datu apjomu no sociālajiem tīkliem, uzrādot saistību starp dažādiem kontiem un to veiktajām aktivitātēm. Tā kā ierindas interneta lietotājam šādas tehnoloģijas nav pieejamas, ieteicams izpētīt ziņu avotus un kontekstu.

Personalizēti ziņojumi

Dažas ietekmes kampaņas - piemēram, pirms 2016.gada ASV vēlēšanām - ir veiksmīgas tāpēc, ka sacer viltus un polarizējošas ziņas, pielāgojot tās auditorijai. Pēdējo gadu laikā izveidoti ar RT saistīti mediju projekti jauniešiem, piemēram, video ziņas "In Case You Missed It" (ICYMI) - tā saturā politiski komentāri sajaucas ar asprātīgiem attēliem, jokiem un infografikiem. Kopš 2018.gada sākuma projekts jokojis par "Cambridge Analytica" datu skandālu, saūdarābu žurnālista Džamala Hašogi zvērīgo slepkavību, bijušā Krievijas dubultaģenta Sergeja Skripaļa un viņa meitas saindēšanu ar "Novičok" un klimata pārmaiņām. Tas centies diskreditēt Krievijas virzienā raidītās apsūdzības par iejaukšanos citu valstu vēlēšanās un Skripaļu lietā, kā arī izsmējis rietumnieciskās vērtības un dzīvesveidu, kas ir viens no Kremļa propagandas pamatakmeņiem.