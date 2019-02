"ABLV Bank" likvidatori janvārī atguvuši aktīvus 48 miljonu eiro apmērā

Tostarp no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem atgūti 16,544 miljoni eiro, no izsniegtajiem kredītiem atgūti 22,274 miljoni eiro, no atgūtajiem ieguldījumiem - 8,287 miljoni eiro, bet no kustamās un citas mantas pārdošanas - viens tūkstotis eiro.