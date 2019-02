"Elektrum" piesaka sevi gāzes tirgū; patērētājiem piedāvā zemākas cenas

AS "Latvenergo" ar zīmolu "Elektrum" dabasgāzes klientiem piedāvās trīs pieslēguma veidus un to cena būs tāda pati vai nedaudz zemāka kā publiskā tirgotāja AS "Latvijas gāze" regulētā cena, šodien žurnālistiem pastāstīja "Latvenergo" pārdošanas direktors Uldis Mucenieks.