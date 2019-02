"Rīgas satiksmei" nepieciešamā dotācija varētu pieaugt līdz 134 miljoniem

"Zaudējumi nodarīti vairāku procesu rezultātā - izstrādājot budžetu, aprēķinot pašizmaksu, noslēdzot sadarbības līgumus, atgūstot parādus. Kaut vai līgums ar "Rīgas mikroautobusu satiksmi" - tas vien mums mēneša laikā rada 600 000 eiro zaudējumus. Tāpat arī kompensācija no domes 2018.gadā pieprasīta par 11,6 miljoniem eiro mazāka, nekā reāli nepieciešams, un tā rezultātā uzņēmums strādā ar zaudējumiem. Šogad tie varētu būt aptuveni trīs miljonu eiro zaudējumi," skaidroja Matīss.

Lai gan sākotnēji uzņēmuma jaunā vadība plānoja, ka šā gada dotācija nepārsniegs pērn piešķirtos 122 miljonus eiro, tagad secināts: lai nodrošinātu uzņēmuma darbu, šogad no domes būtu nepieciešami aptuveni 134 miljoni. Dotācijas pieaugums nepieciešams, neraugoties uz to, ka, veicot vairākus taupības pasākumus, uzņēmums atradis veidu, kā ietaupīt 9,5 miljonus eiro.

Komentējot to, ka atbildība par nesaimnieciskajiem lēmumiem būtu jāpieprasa no uzņēmuma iepriekšējās valdes, Matīss norādīja, ka šis lēmums ir uzņēmuma kapitāldaļu turētāja - Rīgas mēra Nila Ušakova (S) - pārziņā. "Skaidrs, ka par visiem lēmumiem uzņēmumā atbild tā valde, arī iepirkumu komisijas pārstāvji. Esam iesnieguši mēram auditoru ziņojumu, un viņa kompetencē ir lemt, vai no šīm personām kādā veidā tiks pieprasīta zaudējumu atlīdzināšana. Mēs esam izdarījuši visu iespējamo, lai valdes lomu un darbu uzlabotu," sacīja amatpersona.