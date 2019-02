To pašreizējā stadijā varētu uzskatīt par ambiciozu būvniecības projektu, kurš paredz 45 km uz austrumiem no Kairas izveidot jaunu un modernu Ēģiptes galvaspilsētu, kurā atrastos gan valsts pārvaldes institūcijas, gan ārvalstu vēstniecības, gan ar laiku arī lielākās bankas, uzņēmumi un citas iestādes, kuru darbība ir atkarīga no koordinācijas ar valdību. Tā aizņemtu aptuveni 700 kvadrātkilometru un spētu izmitināt ap 6 miljoniem Ēģiptes iedzīvotāju, un tajā atrastos gan moderns biznesa rajons ar augstāko debesskrāpi visā Āfrikas kontinentā, gan atrakciju parks, kurš pārsniegtu Disnejlendas izmērus, gan lidosta, kura pārsniegtu Londonas Hītrovas izmērus, gan prezidenta pils, kura būtu astoņas reizes lielāka par Balto namu, un daudzi citi arhitektūras brīnumi. Pilsētu ir paredzēts pabeigt laika posmā no 2020. līdz 2022. gadam, un tās oficiālās izmaksas tiek lēstas ap 45 miljardiem ASV dolāru. Tiesa, ņemot vērā Ēģiptes nedemokrātisko raksturu, šis skaitlis varētu būt daudz lielāks, un valdība šādu summu ir nosaukusi, lai lieki nesadusmotu Ēģiptes milzīgos nabadzīgo iedzīvotāju slāņus. Par neprecizitātēm izmaksu aprēķinā varētu liecināt arī fakts, ka valdība līdz šim nav spējusi savu aprēķinu skaidri pamatot. Tikai norādījusi, ka būvniecībai paredzētie izdevumi tiks aprēķināti katram objektam atsevišķi. Tāpat būtu jāņem vērā, ka šāda mēroga infrastruktūras projekti mēdz apaugt ar izmaksām būvniecības laikā.