Vasaras riepas un to protektoru tipi

Varētu apgalvot, ka esam aplaimoti ar Latvijas laikapstākļu daudzveidību, taču tas nozīmē arī to, ka ceļa segumi mēdz būt ļoti neparedzami un katrs no šiem apstākļiem prasa atšķirīgu pieeju izvēloties apavus savam automobilim. Iegādājoties jaunas vasaras riepas, ir būtiski izvērtēt visus kritērijus, kuri nodrošina kā drošību, tā arī komfortu. Riepas protektors nosaka to, kā automašīna uzvedīsies uz ceļa, tādējādi ir svarīgi zināt, kādi ir to veidi un kam tie paredzēti. Turpinājumā tiks sniegts ieskats protektoru vispārējā uzbūvē un iedalījumā.