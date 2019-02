Vai vīnu var apvienot ar diētu? Var, ja tev ir raksturs

Arī Latvijā iemīļotais gastrologs, profesors Anatolijs Danilāns neuzskata, ka alkohols būtu dzīvā inde. "Respektīvi, alkohols pagarina mūžu un pasargā no slimībām, no aknu cirozes, īpaši no sirds asinsvadu saslimstībām. Tikai, protams, ja tas ir lietots ar mēru! Alkohols ir labs ar daudzām īpašībām: tas atindē dažas indīgas vielas, kas izstrādājas mūsu vielmaiņas rezultātā," izsakās Anatolijs Danilāns. Vairāk par šo tēmu lasi TE!