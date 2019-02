Polijas uzņēmums GPN atzīst sadarbību ar Vilnīti

Latvijas tiesībaizsardzības iestādes neesot vērsušās ne pie "GPN Data Latvija", ne pie tās mātes sabiedrības "GPN Data Europe" ar lūgumu sniegt informāciju augstāk minētā kriminālprocesa ietvaros, un par šāda kriminālprocesa esamību tām esot kļuvis zināms tikai no plašsaziņas līdzekļiem.

2017.gadā pieņemts lēmums pārtraukt jebkādu darbību veikšanu, kas būtu vērstas uz "GPN Data Latvia" licences iegūšanu Latvijā maksājumu iestādes darbībai, jo uzņēmums vairs nebija un arī šobrīd nav ieinteresēts šādas licences iegūšanā, teikts uzņēmuma paziņojumā. Viens no iemesliem šāda lēmuma pieņemšanai esot bijis apstāklis, ka viens no grupas uzņēmumiem jau bija ieguvis šādu licenci citā Eiropas Savienības dalībvalstī 2017.gada sākumā. Šis lēmums neesot bijis saistīts ar "GPN Data Latvia" nespēju izpildīt kādas konkrētas FKTK izvirzītās prasības licences iegūšanai.

Tāpat "GPN Data Latvia" informēja, ka līdz pat 2017.gada aprīlim darbības nodrošināšana Latvijā bija uzticēta valdes loceklim Remi, kurš ticis nekavējoties atsaukts no valdes locekļa amata kolīdz zaudēja uzņēmuma vienīgā dalībnieka - Polijā reģistrētas mātes sabiedrības "GPN Data Europe" - uzticību.

Lai pārbaudītu radušās aizdomas par prettiesisku darbību veikšanu laikā, kad uzņēmuma vadība bija uzticēta Remi, tikusi veikta iekšējā "GPN Data Latvia" izmeklēšana, kā arī piesaistīta neatkarīga auditoru sabiedrība audita veikšanai par laika posmu no 2016.gada līdz 2017.gada aprīlim, kad Remi tika atsaukts no valdes locekļa amata. Audita ziņojumā tika konstatēta virkne Remi pieļautu pārkāpumu, t.sk. personīgu izdevumu segšanu no uzņēmuma līdzekļiem, nepamatotu maksājumu veikšanu, uzņēmuma mantas iztrūkumu u.c., teikts uzņēmuma paziņojumā.