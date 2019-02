Teicienam - kāds suns, tāds saimnieks - ir zinātnisks pamatojums

Kā rakstīts izdevumā “Science Daily”, Čopniks arī atklāja, ka attiecīgā suņa personība var noteikt dažādus dzīves apstākļus, piemēram, kucēna personība noteiks to, cik liela tuvība būs starp suni un saimnieku, kā arī būs pamatā to graušanas paradumiem un pat hroniskajām slimībām.

Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Journal of Research in Personality”, ir viens no pirmajiem un lielākajiem pētījumiem, kuros izpētīta suņu personība. Tajā tika aptaujāti vairāk nekā 1600 dažādu sugu suņu saimnieki. Suņu vecums bija, sākot no dažām nedēļām un beidzot ar 15 gadiem.