Viltīgs veids, kā apģērbu tirgotāji liek pircējiem vairāk naudas izdot par drēbēm

No psiholoģiskā skatpunkta, cilvēkam ir grūti izvērtēt visus apstākļus. Ja pircējs redz vilinošu cenu, viņš sāks domāt par to, kā konkrētā prece izskatīsies viņam mugurā, nedomājot par to, ka lētais T-krekls, iespējams, ir darināts smagos apstākļos.