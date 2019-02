Pretēji solītajam Rīgas domniekiem liedz iepazīties ar auditoru ziņojumu par situāciju "Rīgas satiksmē"

Viņš pastāstīja, ka aizvadītajā nedēļā kopā ar deputātu Valteru Bergu (JKP) devies uz uzņēmumu, lai "pret parakstu" izmantotu iespēju iepazīties ar auditoru ziņojumu, taču viņiem šāda iespēja esot liegta. "Iepriekš uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētājs Anrijs Matīss publiski solīja: ja mēs atnāksim uz uzņēmumu un parakstīsimies par ziņojumā atklātās informācijas neizpaušanu, mums būs iespēja ar to iepazīties. Sagatavojušies rakt un pētīt, devāmies uz "Rīgas satiksmi", bet tur Matīss mums atteica šo ziņojumu dot," skaidroja Ķirsis.

Matīss aģentūrai LETA apstiprināja, ka deputāti bija atnākuši, taču ar ziņojumu pilnā apmērā viņiem nav ļauts iepazīties, jo tas satur informāciju, ko uzņēmums var izmantot tiesā, lai no bijušās valdes piedzītu uzņēmumam radītos zaudējumus.

"Ziņojums ir nosūtīts kapitāldaļu turētājam, un, ja viņš ļaus ar to iepazīties, tas būs viņa lēmums, taču tas, protams, jāsaskaņo arī ar auditoriem. Es uzskatu, ka šajā ziņojumā ir tādas lietas, ko mēs varam izmantot tiesā. Ja šie argumenti nonāks atklātībā, tas var kaitēt uzņēmumam un mūsu iespējas uzvarēt tiesā var zust. Deputāti tika iepazīstināti ar to informāciju, ko ir atļauts zināt. Nekāds paraksts neatsver to, ka šādā veidā mēs varam zaudēt miljonus," sacīja Matīss.